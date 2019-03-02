Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД

Между событиями в Сумгаите в 1988 году и резней в Ходжалы в 1992 году можно провести одну параллель - это хорошо спланированный и организованный акт агрессии против Азербайджана, считает пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Виновные в организации сумгаитских погромов армянские националисты и их идеологические наследники пытаются увязать акт геноцида против азербайджанцев в Ходжалы с событиями в Сумгаите: мол, это своего рода месть», - сказала Л.Абдуллаева в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее мнению, в этой параллели «налицо очередное явное искажение фактов и попытка передергивания». «Ибо если посмотреть на эти события непредвзято, то станет очевидно: единственная параллель между двумя трагедиями состоит в том, что обе они были спланированы, подготовлены и осуществлены в рамках агрессии Армении против Азербайджана», - подчеркнула официальный представитель МИД.

Л.Абдуллаева напомнила, что по итогам судебного расследования по событиям в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года в отношении 92 человек, признанных виновными, были вынесены приговоры суда, в том числе один смертный.

Она отметила, что если по сумгаитским событиям были вынесены судебные приговоры, то виновники геноцида в Ходжалы все еще остаются безнаказанными.

«В этой связи, изобличение преступлений против азербайджанского народа и их международное порицание станут той точкой, которая положит конец веренице лжи, порождающей новую ложь. Распространение правды о бесчеловечной сути агрессии Армении против Азербайджана, зиждущейся на нацистской идеологии цехакронизма Нжде Гарегина, способно избавить наш регион от повторения подобных трагедий в будущем», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

С полным текстом интервью с Л.Абдуллаевой можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде