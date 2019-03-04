ШОС откладывает проведение мероприятий на территории Индии - МИД Казахстана

Мероприятия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированные к проведению на территории Индии, из-за проблем в отношениях Дели с Исламабадом перенесены на более поздний срок, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.
"Перенос мероприятий (ШОС - ИФ-К) выглядел наиболее логичной мерой в свете осложнения взаимоотношений двух государств-членов ШОС на данный момент. Это все, что касается мероприятий на территории Индии. Есть и другие мероприятия, в других странах, но часть, которая переносится на более поздние сроки, касается только мероприятий Индии", - сказал Е.Ашикбаев в кулуарах мажилиса в понедельник.
Он напомнил, что "по принципам Организации не допускается внесение в повестку дня ШОС вопросов двусторонних конфликтов, кризисов, разногласий".
После теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, приведшего к гибели нескольких десятков индийских полицейских, между Пакистаном и Индией вспыхнул вооруженный конфликт, который пока не удается погасить.
В ШОС входят Индия, Китай, Казахстан, Пакистан, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»