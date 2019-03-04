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Бизнес и законодательство 04.03.2019 11:09

Президент Алиев принял в Баку председателя главного инвестиционного агентства Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял председателя главного инвестиционного агентства Саудовской Аравии Ибрагима бин Абдуррахмана Аль-Омара, сообщает сайт главы государства.

И.Аль-Омар так является сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству (МПК).

Как сообщалось ранее, 4 марта в Баку проходит пятое заседание МПК Азербайджан - Саудовская Аравия.

На повестку дня МПК вынесены вопросы развития и укрепления торговых отношений и увеличение торгового оборота, а также сотрудничество в сферах АПК, топливно-энергетическом секторе, пищевой безопасности, ИКТ, занятости, здравоохранения, культуры, туризме и образовании.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, САУД/АРАВИЯ, АГЕНТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]