Президент Алиев принял в Баку председателя главного инвестиционного агентства Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял председателя главного инвестиционного агентства Саудовской Аравии Ибрагима бин Абдуррахмана Аль-Омара, сообщает сайт главы государства.

И.Аль-Омар так является сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству (МПК).

Как сообщалось ранее, 4 марта в Баку проходит пятое заседание МПК Азербайджан - Саудовская Аравия.

На повестку дня МПК вынесены вопросы развития и укрепления торговых отношений и увеличение торгового оборота, а также сотрудничество в сферах АПК, топливно-энергетическом секторе, пищевой безопасности, ИКТ, занятости, здравоохранения, культуры, туризме и образовании.

Ф.Исазаде