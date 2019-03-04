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Регион 04.03.2019 16:17

Верховный лидер Ирана призвал не полагаться на ЕС при решении экономических проблем

Аятолла Али Хаменеи призвал не полагаться на механизм ЕС по расчетам с Ираном в решении экономических проблем страны, говорится в заявлении верховного лидера Ирана, опубликованном в понедельник на его сайте.

"В любом случае, не нужно "привязывать" экономику нашей страны к европейским мерам. У нас есть определенные задачи, которые нам нужно реализовать внутри страны", - заявил А.Хаменеи на заседании правительства Ирана.

Он отметил, что Иран не будет полагаться на ЕС "в решении наших проблем". В то же время, аятолла подчеркнул, что отношения с ЕС следует сохранять.

По словам А.Хаменеи СВПД не смог избавить Иран от экономических трудностей. В то же время он отметил, что Иран стал настолько зависим от СВПД, что, когда о выходе из него объявил президент США Дональд Трамп, на фондовом рынке Ирана ощущалась турбулентность.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchanges, расшифровывается с английского как "Инструмент для поддержки торговых обменов". Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

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Тэги: ИРАН, ЛИДЕР, МЕХАНИЗМ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]