Верховный лидер Ирана призвал не полагаться на ЕС при решении экономических проблем

Аятолла Али Хаменеи призвал не полагаться на механизм ЕС по расчетам с Ираном в решении экономических проблем страны, говорится в заявлении верховного лидера Ирана, опубликованном в понедельник на его сайте.
"В любом случае, не нужно "привязывать" экономику нашей страны к европейским мерам. У нас есть определенные задачи, которые нам нужно реализовать внутри страны", - заявил А.Хаменеи на заседании правительства Ирана.
Он отметил, что Иран не будет полагаться на ЕС "в решении наших проблем". В то же время, аятолла подчеркнул, что отношения с ЕС следует сохранять.
По словам А.Хаменеи СВПД не смог избавить Иран от экономических трудностей. В то же время он отметил, что Иран стал настолько зависим от СВПД, что, когда о выходе из него объявил президент США Дональд Трамп, на фондовом рынке Ирана ощущалась турбулентность.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchanges, расшифровывается с английского как "Инструмент для поддержки торговых обменов". Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
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