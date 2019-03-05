Французский атомный авианосец "Шарль де Голль" после ремонта направился в Восточное Средиземноморье для участия позже в марте в операциях против террористов "Исламского государства", сообщает во вторник французское радио.

По его данным, после того, как корабль завершит свою миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что уже в июле авианосец вернется во Францию.

Отмечается, что "Шарль де Голль" примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Индией.

В ноябре этого года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.

В 2016 году "Шарль де Голль" уже участвовал в операциях против боевиков террористической группировки ИГ в Ираке и Сирии.