Французский атомный авианосец "Шарль де Голль" после ремонта направился в Восточное Средиземноморье для участия позже в марте в операциях против террористов "Исламского государства", сообщает во вторник французское радио.
По его данным, после того, как корабль завершит свою миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что уже в июле авианосец вернется во Францию.
Отмечается, что "Шарль де Голль" примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Индией.
В ноябре этого года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.
В 2016 году "Шарль де Голль" уже участвовал в операциях против боевиков террористической группировки ИГ в Ираке и Сирии.
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