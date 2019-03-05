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Дальнее зарубежье 05.03.2019 14:27

Авианосец "Шарль де Голль" отправился в Восточное Средиземноморье для проведения операций против ИГ - СМИ

Французский атомный авианосец "Шарль де Голль" после ремонта направился в Восточное Средиземноморье для участия позже в марте в операциях против террористов "Исламского государства", сообщает во вторник французское радио.

По его данным, после того, как корабль завершит свою миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что уже в июле авианосец вернется во Францию.

Отмечается, что "Шарль де Голль" примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Индией.

В ноябре этого года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.

В 2016 году "Шарль де Голль" уже участвовал в операциях против боевиков террористической группировки ИГ в Ираке и Сирии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВИАНОСЕЦ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]