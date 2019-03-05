Президент Алиев обсудил с главой делегации Италии в ПА ОБСЕ развитие двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие многовекторных двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах с Италией, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев во вторник в Баку на встрече главой итальянской делегации в ПА ОБСЕ, заместителем председателя Комиссии по внешним связям Палаты депутатов Паоло Гримольди, подчеркнул также наличие хорошего формата двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, культуры и др. областях», - отмечается в информации на сайте главы государства.

П.Гримольди отметил успешную реализацию проекта строительство Транс-Адриатического газопровода для поставок азербайджанского газа в Италию.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в сферах культуры, туризма, спорта и т.д.

Р.Бабаев