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Внешняя политика 05.03.2019 15:45

Президент Алиев обсудил с главой делегации Италии в ПА ОБСЕ развитие двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие многовекторных двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах с Италией, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев во вторник в Баку на встрече главой итальянской делегации в ПА ОБСЕ, заместителем председателя Комиссии по внешним связям Палаты депутатов Паоло Гримольди, подчеркнул также наличие хорошего формата двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, культуры и др. областях», - отмечается в информации на сайте главы государства.

П.Гримольди отметил успешную реализацию проекта строительство Транс-Адриатического газопровода для поставок азербайджанского газа в Италию.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в сферах культуры, туризма, спорта и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]