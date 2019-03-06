Италия может инвестировать в энергетику и технологические сферы Азербайджана - Гримольди

Италия заинтересована в инвестициях в энергетический сектор и в технологические сферы Азербайджана, заявил глава итальянской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель председателя Комиссии по внешним связям Палаты депутатов Паоло Гримольди.

Реализация проекта строительства Транс-Адриатического газопровода и вопросы расширения сотрудничества между Италией и Азербайджаном обсудили министр энергетики Пярвиз Шахбазов и П.Гримольди на встрече в Баку, сообщает Минэнерго.

«Италия заинтересована в инвестициях в энергетическую и технологическую сферы Азербайджана и в развитии сотрудничества по этим направлениям», - отметил П.Гримольди, слова которого приводятся в сообщении

Он также подчеркнул, что проект строительства TAP отвечает интересам и Азербайджана и Италии. «TAP – это развитие не только экономических, но политических связей (между двумя странами - ИФ)», - отметил он.

П.Шахбазов, в свою очередь, подчеркнул, что TAP не только обеспечит Италию новым источником газа, но и «сформирует оптимальные цены для потребителей «голубого топлива», а также внесет вклад в цели по декарбонизации».

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. В 2020 году по TAP начнутся поставки азербайджанского газа в Европу, в частности в Италию.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова