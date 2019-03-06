Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.03.2019 14:04

Турция и Иран готовят совместные операции против боевиков РПК - глава турецкого МВД

Анкара и Тегеран готовят совместные операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил в среду глава МВД Турции Сулейман Сойлу в ходе "круглого стола" в информационном агентстве "Анадолу".

Турция считает РПК террористической организацией. Возможность совместных операций Турции и Ирана обсуждалась несколько лет.

По сообщениям турецких СМИ, ряд районов иракского Курдистана вдоль границ с Турцией и Ираном находятся под контролем РПК. Вместе с тем ни Турция, ни Иран не хотят видеть территориального образования под контролем РПК на севере Ирака и на севере Сирии.

По разным данным, численность курдов во всем мире может достигать до 40 млн человек. Основная их часть, около 15 млн человек, проживает на территории Турции. Остальные живут в Ираке, Иране и в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, КУРДЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Устранить обеспокоенности Турции по Сирии может сотрудничество Анкары с легитимным правительством в Дамаске - Рухани Турция готова создать новый механизм для торгового сотрудничества с Ираном - Рухани Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров Эрдоган и Рухани проводят переговоры после объявления США о выводе войск из Сирии Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии Рухани поедет в Турцию по приглашению Эрдогана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]