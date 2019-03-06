Турция и Иран готовят совместные операции против боевиков РПК - глава турецкого МВД

Анкара и Тегеран готовят совместные операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил в среду глава МВД Турции Сулейман Сойлу в ходе "круглого стола" в информационном агентстве "Анадолу".
Турция считает РПК террористической организацией. Возможность совместных операций Турции и Ирана обсуждалась несколько лет.
По сообщениям турецких СМИ, ряд районов иракского Курдистана вдоль границ с Турцией и Ираном находятся под контролем РПК. Вместе с тем ни Турция, ни Иран не хотят видеть территориального образования под контролем РПК на севере Ирака и на севере Сирии.
По разным данным, численность курдов во всем мире может достигать до 40 млн человек. Основная их часть, около 15 млн человек, проживает на территории Турции. Остальные живут в Ираке, Иране и в Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»