Азербайджан и Иран рассматривают возможность создания новых энергетических коридоров

Баку и Тегеран обсуждают возможность создания энергетического коридора Иран- Азербайджан-Турция, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
Реализацию данного проекта обсудили министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр энергетики Ирана Реза Эрдеканиян.
«Стороны обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, объединение энергосистем Ирана, Азербайджана и Грузии в рамках энергокоридора «Юг-Запад» и создание энергетического коридора Иран-Азербайджан-Турция», - отмечается в информации.
Р.Эрдеканиян в ходе встречи заявил о заинтересованности Ирана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики, отметив, что реализация подобных проектов сыграет важную роль в развитии энергосистем обоих государств.
Стороны также отметили, что в рамках создания энергетического коридора «Север-Юг», подразумевающего объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана, в 2018 году была создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось в октябре.
Н.Аббасова
МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования
Азербайджан произвел в 2018 году продукцию оборонного назначения на $146 млн
ВВС Азербайджана готовит несколько вертолетов Ми-17 к оцениванию НАТО 1-го уровня
Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после ДТП с шестью жертвами
Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ
Самая большая туристическая выставка в мире открылась в Берлине
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Надзиратели тюрем во Франции провели акции протеста после нападения заключенного на их коллег
Глава МИД Узбекистана обсудил запуск афганского урегулирования с советником президента Афганистана
Россия открыта для тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - Путин
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по депозитам «Выгодный» и «Универсальный»
Министерство Образования, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»