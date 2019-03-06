Азербайджан и Иран рассматривают возможность создания новых энергетических коридоров

Баку и Тегеран обсуждают возможность создания энергетического коридора Иран- Азербайджан-Турция, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Реализацию данного проекта обсудили министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр энергетики Ирана Реза Эрдеканиян.

«Стороны обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, объединение энергосистем Ирана, Азербайджана и Грузии в рамках энергокоридора «Юг-Запад» и создание энергетического коридора Иран-Азербайджан-Турция», - отмечается в информации.

Р.Эрдеканиян в ходе встречи заявил о заинтересованности Ирана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики, отметив, что реализация подобных проектов сыграет важную роль в развитии энергосистем обоих государств.

Стороны также отметили, что в рамках создания энергетического коридора «Север-Юг», подразумевающего объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана, в 2018 году была создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось в октябре.

Н.Аббасова