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ТЭК 06.03.2019 15:06

Азербайджан и Иран рассматривают возможность создания новых энергетических коридоров

Баку и Тегеран обсуждают возможность создания энергетического коридора Иран- Азербайджан-Турция, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Реализацию данного проекта обсудили министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр энергетики Ирана Реза Эрдеканиян.

«Стороны обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, объединение энергосистем Ирана, Азербайджана и Грузии в рамках энергокоридора «Юг-Запад» и создание энергетического коридора Иран-Азербайджан-Турция», - отмечается в информации.

Р.Эрдеканиян в ходе встречи заявил о заинтересованности Ирана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики, отметив, что реализация подобных проектов сыграет важную роль в развитии энергосистем обоих государств.

Стороны также отметили, что в рамках создания энергетического коридора «Север-Юг», подразумевающего объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана, в 2018 году была создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось в октябре.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЭНЕРГОКОРИДОР, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]