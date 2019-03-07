В оргкомитете Евро-2020 в России допускают, что расходы на российскую часть турнира могут превысить 1,5 млрд рублей

Расходы на подготовку и проведение российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года могут превысить запланированные 1,5 млрд рублей, заявил журналистам генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

"Расходы не являются секретом, эта цифра звучала ранее - 1,5 млрд рублей, пока мы исходим из этого бюджета. Но жизнь порой вносит свои коррективы - может, мы попросим правительство о каких-то иных решениях, но это уже будет ясно по ходу подготовки", - сказал он.

"Есть несколько больших статей расходов. Прежде всего, это содержание организации, все, что связано с орграсходами, транспортом, продвижением. Мы не скрываем, что используем этот турнир для продвижения России, ее инвестиционную привлекательность, поэтому разумно, что государство вкладывается в продвижение таких мероприятий", - добавил А.Сорокин.

В 2020 году чемпионат Европы примут 11 городов различных стран, включая Россию. Три матча групповой стадии и четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.