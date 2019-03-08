Правительство Финляндии отправлено в отставку за срыв социальных реформ

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.

Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.