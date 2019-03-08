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Дальнее зарубежье 08.03.2019 15:08

Правительство Финляндии отправлено в отставку за срыв социальных реформ

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.

Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]