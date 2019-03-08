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Дальнее зарубежье 08.03.2019 18:13

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что, если на следующей неделе британский парламент вновь откажется поддержать соглашение по Brexit, последующий ход событий невозможно будет спрогнозировать.

"На следующей неделе перед депутатами в Вестминстере встанет решающий выбор: поддержать сделку по Brexit или отвергнуть ее. Поддержите ее, и Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Отвергните, и никто не будет знать, что произойдет дальше", - сказала она во время выступления в Гримсби.

"Может, мы в течение многих месяцев не выйдем из ЕС, может, мы выйдем без гарантий, которое дает соглашение. Может, мы вообще никогда не покинем (ЕС - ИФ)", - отметила премьер.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]