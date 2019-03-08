Информатор Wikileaks Мэннинг, несмотря на арест, не намерена давать показания по делу портала на закрытых слушаниях

Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг заявила, что не будет давать показания по связанному с порталом делу, несмотря на решение суда взять ее под арест.
"Подобные секретные слушания всегда выгодны властям. Я готова давать объяснения, но только публично", - приводят ее слова в пятницу американские СМИ.
Ожидается, что позже Ч.Мэннинг выпустит более развёрнутое заявление по создавшейся ситуации.
Ранее в американском суде объявили о решении взять под арест Ч.Мэннинг за то, что она проигнорировала предписание судебных властей и отказалась дать показания на закрытых слушаниях.
Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.
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