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Дальнее зарубежье 08.03.2019 22:40

Информатор Wikileaks Мэннинг, несмотря на арест, не намерена давать показания по делу портала на закрытых слушаниях

Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг заявила, что не будет давать показания по связанному с порталом делу, несмотря на решение суда взять ее под арест.

"Подобные секретные слушания всегда выгодны властям. Я готова давать объяснения, но только публично", - приводят ее слова в пятницу американские СМИ.

Ожидается, что позже Ч.Мэннинг выпустит более развёрнутое заявление по создавшейся ситуации.

Ранее в американском суде объявили о решении взять под арест Ч.Мэннинг за то, что она проигнорировала предписание судебных властей и отказалась дать показания на закрытых слушаниях.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.

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Тэги: США, WIKILEAKS, СУД, МЭННИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]