Полиция открыла уголовное производство против националистов, устроивших беспорядки в Черкассах

Следователи Национальной полиции Украины открыли уголовное производство против активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроивших столкновения с полицией в Черкассах, в результате которых пострадало 15 полицейских, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство", - говорится в сообщении на странице Национальной полиции в "Фейсбуке".
Как сообщалось, представители "Национального корпуса" в субботу пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. В результате столкновения пострадали 15 полицейских.
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