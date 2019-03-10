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СНГ 10.03.2019 11:40

Полиция открыла уголовное производство против националистов, устроивших беспорядки в Черкассах

Следователи Национальной полиции Украины открыли уголовное производство против активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроивших столкновения с полицией в Черкассах, в результате которых пострадало 15 полицейских, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство", - говорится в сообщении на странице Национальной полиции в "Фейсбуке".

Как сообщалось, представители "Национального корпуса" в субботу пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. В результате столкновения пострадали 15 полицейских.

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Тэги: УКРАИНА, ЧЕРКАССЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]