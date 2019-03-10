Полиция открыла уголовное производство против националистов, устроивших беспорядки в Черкассах

Следователи Национальной полиции Украины открыли уголовное производство против активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроивших столкновения с полицией в Черкассах, в результате которых пострадало 15 полицейских, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство", - говорится в сообщении на странице Национальной полиции в "Фейсбуке".

Как сообщалось, представители "Национального корпуса" в субботу пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. В результате столкновения пострадали 15 полицейских.