Штормовой ветер нарушил движение транспорта в Бельгии

Королевский метеорологический институт в Бельгии, где третий день подряд сохраняется штормовая погода, объявил, что на всей территории страны до конца воскресенья сохраняется "желтое" тревожное предупреждение.
При этом на части Фландрии, на северо-западе, объявлено "оранжевое" предупреждение (средняя из трех степеней - желтой, оранжевой и красной).
Бельгийские СМИ сообщают о нарушениях движения поездов в Западной и Восточной Фландрии из-за падения на рельсы деревьев. В частности, было остановлено железнодорожное сообщение между Антверпеном и Нидерландами.
Пассажиров на вокзале города Брюгге пришлось эвакуировать в превентивных целях из-за риска обрушения соседнего здания из-за ураганного ветра.
Сайт газеты "Суар" сообщил о нарушениях железнодорожного движения в Брюссельском регионе и в Валлонии.
Упавшие деревья перекрыли движение в нескольких местах на "ринге" - окружной автомобильной дороге бельгийской столицы. Падение деревьев и прекращение движения в воскресенье отмечались на автомагистралях E17, E40 и на ряде других дорог страны.
Ветер сорвал часть кровли в крупнейшем торговом центре столицы Docks Bruxsel. Ее куски упали на проезжую часть.
Ураган нанес ущерб ураган и в других городах Бельгии.
Бельгийские СМИ публикуют фотографии дорог, трамвайных и железнодорожных путей, перекрытых стволами упавших деревьев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»