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Дальнее зарубежье 10.03.2019 19:43

Штормовой ветер нарушил движение транспорта в Бельгии

Королевский метеорологический институт в Бельгии, где третий день подряд сохраняется штормовая погода, объявил, что на всей территории страны до конца воскресенья сохраняется "желтое" тревожное предупреждение.

При этом на части Фландрии, на северо-западе, объявлено "оранжевое" предупреждение (средняя из трех степеней - желтой, оранжевой и красной).

Бельгийские СМИ сообщают о нарушениях движения поездов в Западной и Восточной Фландрии из-за падения на рельсы деревьев. В частности, было остановлено железнодорожное сообщение между Антверпеном и Нидерландами.

Пассажиров на вокзале города Брюгге пришлось эвакуировать в превентивных целях из-за риска обрушения соседнего здания из-за ураганного ветра.

Сайт газеты "Суар" сообщил о нарушениях железнодорожного движения в Брюссельском регионе и в Валлонии.

Упавшие деревья перекрыли движение в нескольких местах на "ринге" - окружной автомобильной дороге бельгийской столицы. Падение деревьев и прекращение движения в воскресенье отмечались на автомагистралях E17, E40 и на ряде других дорог страны.

Ветер сорвал часть кровли в крупнейшем торговом центре столицы Docks Bruxsel. Ее куски упали на проезжую часть.

Ураган нанес ущерб ураган и в других городах Бельгии.

Бельгийские СМИ публикуют фотографии дорог, трамвайных и железнодорожных путей, перекрытых стволами упавших деревьев.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВЕТЕР, ТРАНСПОРТ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]