Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за шторма

В Новороссийске с 12:40 8 марта шторм, все работы остановлены, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.
"На рейде один нефтетанкер класса aframax, сегодня ожидается приход еще одного такого же класса. Окно в шторме возможно завтра, окончание прогнозируется на ночь со среды на четверг", - уточнил он.
"В остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В Приморске из-за сильной шуги проводка нефтепродуктовых танкеров идет только в сопровождении ледоколов", - добавил собеседник.
По его информации, прием в систему идет по плану. "С 00:00 часов сегодняшних суток из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений ограничена поставка на Афипский НПЗ. По инициативе администрации заводов по настоящее время с 8 марта частично ограничен прием нефти Рязанским НПЗ, а с 10 марта - Новокуйбышевским НПЗ. Сдача нефтепродуктов этими заводами в систему идет по графику", - сказал И.Демин.
В "Роснефти" пока не удалось получить комментарий.
Как сообщалось, 11 марта на территории Новокуйбышевского НПЗ "Роснефти" пожарные ликвидировали возгорание. По данным регионального управления МЧС РФ, причиной пожара стала разгерметизация (прогар змеевика) в объеме печи, в результате которой "произошло возгорание продукта внутри корпуса печи". По данным пресс-службы предприятия, площадь пожара составила 10 кв. м. В результате пожара пострадал один из работников, его жизнь вне опасности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»