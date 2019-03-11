Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за шторма

В Новороссийске с 12:40 8 марта шторм, все работы остановлены, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"На рейде один нефтетанкер класса aframax, сегодня ожидается приход еще одного такого же класса. Окно в шторме возможно завтра, окончание прогнозируется на ночь со среды на четверг", - уточнил он.

"В остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В Приморске из-за сильной шуги проводка нефтепродуктовых танкеров идет только в сопровождении ледоколов", - добавил собеседник.

По его информации, прием в систему идет по плану. "С 00:00 часов сегодняшних суток из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений ограничена поставка на Афипский НПЗ. По инициативе администрации заводов по настоящее время с 8 марта частично ограничен прием нефти Рязанским НПЗ, а с 10 марта - Новокуйбышевским НПЗ. Сдача нефтепродуктов этими заводами в систему идет по графику", - сказал И.Демин.

В "Роснефти" пока не удалось получить комментарий.

Как сообщалось, 11 марта на территории Новокуйбышевского НПЗ "Роснефти" пожарные ликвидировали возгорание. По данным регионального управления МЧС РФ, причиной пожара стала разгерметизация (прогар змеевика) в объеме печи, в результате которой "произошло возгорание продукта внутри корпуса печи". По данным пресс-службы предприятия, площадь пожара составила 10 кв. м. В результате пожара пострадал один из работников, его жизнь вне опасности.