Маас выступил за продление миссии германских военных в Афганистане

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что поддерживает продление военного присутствия Германии в Афганистане с целью стабилизировать ситуацию в этой стране, сообщает в понедельник немецкий телеканал n-tv.
Х.Маас выступил за продление миссии германских военнослужащих в Афганистане, срок которой истекает 31 марта, заявив при этом, что "уход из страны в настоящее время будет означать, что все, что создано в Афганистане, очень быстро рухнет".
"Наша цель - убедить людей в том, что мы продолжаем работать для мирного урегулирования конфликта и для экономического развития (в Афганистане - ИФ)", - отметил министр.
"Необходимо сохранить то, чего достиг Афганистан в последние годы с точки зрения улучшения ситуации в области прав человека и верховенства права, а также условий жизни многих, особенно молодых женщин", - сказал министр.
В настоящее время Х.Маас находится с визитом в Мазари-Шарифе на севере Афганистана.
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