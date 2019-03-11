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Дальнее зарубежье 11.03.2019 16:30

Маас выступил за продление миссии германских военных в Афганистане

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что поддерживает продление военного присутствия Германии в Афганистане с целью стабилизировать ситуацию в этой стране, сообщает в понедельник немецкий телеканал n-tv.

Х.Маас выступил за продление миссии германских военнослужащих в Афганистане, срок которой истекает 31 марта, заявив при этом, что "уход из страны в настоящее время будет означать, что все, что создано в Афганистане, очень быстро рухнет".

"Наша цель - убедить людей в том, что мы продолжаем работать для мирного урегулирования конфликта и для экономического развития (в Афганистане - ИФ)", - отметил министр.

"Необходимо сохранить то, чего достиг Афганистан в последние годы с точки зрения улучшения ситуации в области прав человека и верховенства права, а также условий жизни многих, особенно молодых женщин", - сказал министр.

В настоящее время Х.Маас находится с визитом в Мазари-Шарифе на севере Афганистана.

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Тэги: ФРГ, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]