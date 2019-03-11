Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже

Первый вице-президент Азербайджан Мехрибан Алиева прибыла в понедельник с визитом во Францию, сообщают официальные СМИ.

В ходе визита М.Алиева в Париже понедельник провела встречу с главой компании «Rothschild Global Financial Advisory» Давидом де Ротшильдом.

М.Алиева подчеркнула большое значение соглашения о стратегическом сотрудничестве, который будет подписан между Центральным Банком Азербайджана и «Rothschild Global Financial Advisory». Она также пригласила Д.Ротшильда посетить Баку.

Первый вице-президент подчеркнула, что в 1883 году семья Ротшильдов в Азербайджане учредила общество «Каспий - Черное море нефтяная промышленность и торговля». «Баку в то время был центром нефтяной промышленности, и братья Ротшильды вложили крупные инвестиции в город», - сказала М.Алиева.

Д.Ротшильд принял приглашение посетить Баку.

Кроме того, М.Алиева встретилась с исполнительным вице-президентом по международному развитию компании «Suez Groupe» Эриком Гебали. «В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сфере окружающей среды и экологии, а также по различным направлениям двухсторонних отношений», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков