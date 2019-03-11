Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял новоназначенного посла Индии в Азербайджане Бавитлунга Ванлалвавну, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи И.Алиев принял верительные грамоты Б.Ванлалвавны.

Ф.Исазаде