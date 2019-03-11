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Дальнее зарубежье 11.03.2019 20:54

Болтон призывает банки не работать с Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал в понедельник банки не сотрудничать с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Банкиры, не помогайте Мадуро и его сообщникам красть активы венесуэльского народа. США следят за ситуацией. Мир и народ Венесуэлы - тоже", - написал он в Twitter.

Ранее в этой же сети Дж.Болтон заявил, что Вашингтон не будет игнорировать вопрос о зарубежных финансовых структурах, которые помогают президенту Венесуэлы Н.Мадуро.

"Соединенные Штаты не останутся безучастными в ситуации, когда зарубежные финансовые организации содействуют незаконным транзакциям, преимущество от которых получают Мадуро и его соратники. Эти организации укореняют коррупцию, которая разорила Венесуэлу", - написал Дж.Болтон.

Его слова прозвучали после того, как ранее США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин отметил, что санкции, введенные против Еврофинанс Моснарбанка, подтверждают решимость США преследовать сторонников Н.Мадуро.

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Тэги: США, БОЛТОН, ВЕНЕСУЭЛА, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]