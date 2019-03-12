Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил палате одобрить закон о запрете распространения фейковых новостей.

Закон инициирован главой комитета Андреем Клишасом, его первым заместителем Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Совет Федерации рассмотрит его на пленарном заседании в среду.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал Совету федерации отклонить данный закон и направить его на доработку согласительной комиссии депутатов и сенаторов.

Документом вводится запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Закон устанавливает, что в случае обнаружения указанной информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Согласно положениям закона, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Из-под действия закона выведены традиционные медиа.

Как ранее разъяснял журналистам глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин, "традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство".

При этом он отметил, что сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках.

В пакете с данным законом комитет Совет Федерации одобрил и сопутствующий ему - о наказании за нарушение запрета на распространение фейк-ньюс. Этот документ устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.