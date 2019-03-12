Макрон приветствует решение президента Алжира отказаться от участия в выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно относится к решению президента Алжира Абельазиза Бутефлики отказаться от выдвижения кандидатуры на пятый срок, передают во вторник западные СМИ.
"Я приветствую решение алжирского президента А.Бутефлики (об отказе от участия в выборах - ИФ), что стало новой страницей в развитии демократии в Алжире", - приводят издания слова Э.Макрона.
"Я приветствую то достоинство, с которым население и, в особенности, молодые люди в Алжире были готовы проявить надежду и желание видеть как изменения в стране, так и профессионализм служб правопорядка", - добавил он.
СМИ подчеркивают, что правительство Франции в течение последних недель проявляло крайнюю осторожность в высказываниях относительно Алжира, чтобы позиция Парижа не была воспринята как вмешательство во внутренние дела государства.
Накануне 82-летний президент Алжира объявил о решении отказаться от планов выдвижения кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении отложить проведение выборов в стране на более поздний срок. Изначально они были намечены на 18 апреля.
А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над проектом новой конституции. В нем будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире этот проект будет вынесен на референдум.
Отказ А.Бутефлики от участия в выборах последовал на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.
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