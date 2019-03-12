Газпромбанк готов участвовать в финансировании проекта модернизации производства нефтяного кокса на Бакинском НПЗ

Российское АО «Газпромбанк» (ГПБ) готово участвовать в финансировании проекта модернизации производства нефтяного кокса на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (БНПЗ) им. Г.Алиева, заявил заместитель председателя правления банка Фамил Садыгов.

«Один из проектов, который мы рассматривали, это - модернизация производства нефтяного кокса в рамках реконструкции БНПЗ. Наш клиент – компания «Русал», являющийся потребителем этой продукции, изъявил желание купить (кокс - ИФ) и расширить (объемы поставок –ИФ). Мы будем стараться совместно с SOCAR решить этот вопрос и реализовать такой проект на принципах проектного финансирования», - отметил Ф.Садыгов.

По мнению зампредправления ГПБ, расходы на модернизацию производства кокса на БНПЗ могут составить порядка $300-400 млн.

«Проект небольшой, но достаточно эффективный. Мы готовы его профинансировать, поскольку заранее знаем, что готовую продукцию купят, а другой участник проекта эту продукцию произведет. Постараемся его реализовать, если SOCAR согласится», - отметил Ф.Садыгов.

В настоящее время производство нефтяного кокса на БНПЗ осуществляется на установке №43 на производственном участке №4.

По данным Госкомстата, в 2018 году в Азербайджане было произведено 244 тыс. тонн нефтяного кокса.

Как сообщалось, реконструкция и модернизация Бакинского НПЗ им. Г.Алиева будет осуществлена в три этапа и включает строительство 14 новых установок. Проект оценивается в $2,2 млрд. Цель проекта - увеличение годовой мощности завода по первичной переработке нефти с 6 млн тонн до примерно 8 млн тонн нефти.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершился в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию были введены новая битумная установка и новый пункт заправки LPG.

По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ в конце 2020 года на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

Н.Аббасова





