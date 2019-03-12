ОАЭ видит восстановление баланса на нефтяном рынке в 2019г, исполнили сделку ОПЕК+ в феврале на 119%

Восстановление нефтяного рынка возможно в этом году, считает министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Уровень исполнения сделки в феврале был превосходным. ОАЭ исполнили сделку почти на 119%", - сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах CERAweek, организованной IHS Market.
"Но от месяца к месяцу мы пытаемся достичь 100% в среднем. Мы ожидаем, что Россия увеличит степень исполнения сделки, и мы работаем с министром энергетики РФ Александром Новаком. На следующей неделе в Баку будет встреча, и большинство вопросов будет задано и отвечено в ходе этой встречи", - сказал он.
"Но могу сказать, что в общем мы приближаемся к балансу на рынке. Я оптимистичен (относительно достижения баланса - ИФ) в этом году. Мы видим восстановление", - сказал министр.
ОАЭ в рамках текущей сделки должны снизить добычу на 96 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, ОАЭ снизила добычу в феврале на 115 тыс. б/с.
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