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ТЭК 12.03.2019 20:55

ОАЭ видит восстановление баланса на нефтяном рынке в 2019г, исполнили сделку ОПЕК+ в феврале на 119%

Восстановление нефтяного рынка возможно в этом году, считает министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Уровень исполнения сделки в феврале был превосходным. ОАЭ исполнили сделку почти на 119%", - сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах CERAweek, организованной IHS Market.

"Но от месяца к месяцу мы пытаемся достичь 100% в среднем. Мы ожидаем, что Россия увеличит степень исполнения сделки, и мы работаем с министром энергетики РФ Александром Новаком. На следующей неделе в Баку будет встреча, и большинство вопросов будет задано и отвечено в ходе этой встречи", - сказал он.

"Но могу сказать, что в общем мы приближаемся к балансу на рынке. Я оптимистичен (относительно достижения баланса - ИФ) в этом году. Мы видим восстановление", - сказал министр.

ОАЭ в рамках текущей сделки должны снизить добычу на 96 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, ОАЭ снизила добычу в феврале на 115 тыс. б/с.

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Тэги: ОАЭ, НЕФТЬ, СДЕЛКА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]