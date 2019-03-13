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ТЭК 13.03.2019 09:12

Глава ВР Дадли предупреждает о последствиях принятия США закона против ОПЕК

Принятие в США закона NOPEC является "плохой идеей", заявил журналистам на конференции Ceraweek в Хьюстоне глава британского нефтяного гиганта ВР Роберт Дадли.

Он отметил, что в случае принятия закон "будет иметь непредсказуемые последствия" для мирового нефтяного рынка и позволит американским юристам "нарушать суверенитет государств".

Накануне министр энергетики США Рик Перри в интервью Bloomberg TV заявил, что ОПЕК следует тревожиться из-за обсуждаемого в США механизма привлечения ее членов к судебной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Конгресс США обсуждает инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Сейчас Палата представителей и Сенат рассматривают два законопроекта с названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Сенаторы видят свой документ как поправку к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.

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Тэги: США, ВР, ГЛАВА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]