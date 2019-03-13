Глава ВР Дадли предупреждает о последствиях принятия США закона против ОПЕК

Принятие в США закона NOPEC является "плохой идеей", заявил журналистам на конференции Ceraweek в Хьюстоне глава британского нефтяного гиганта ВР Роберт Дадли.
Он отметил, что в случае принятия закон "будет иметь непредсказуемые последствия" для мирового нефтяного рынка и позволит американским юристам "нарушать суверенитет государств".
Накануне министр энергетики США Рик Перри в интервью Bloomberg TV заявил, что ОПЕК следует тревожиться из-за обсуждаемого в США механизма привлечения ее членов к судебной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Конгресс США обсуждает инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Сейчас Палата представителей и Сенат рассматривают два законопроекта с названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Сенаторы видят свой документ как поправку к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера.
Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
I вице-президент Азербайджана пригласила председателя нацассамблеи Франции в Баку
МИД Азербайджана призывает премьера Армении принять действенные шаги для Карабахского урегулирования
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Греция в 2018 году приняла миллион туристов из РФ и ждет дальнейшего роста турпотока
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
ЕС сделал все возможное для достижения соглашения по Brexit - представитель Туска
Берлин готов к худшему из вариантов по Brexit --глава МИД ФРГ
Израиль заявил о создании "Хезболлой" новой террористической структуры на Голанских высотах
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»