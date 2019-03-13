Казахстан приостановил эксплуатацию единственного в стране Boeing 737 Max

Комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввел временный запрет на полеты самолетов семейства Boeing 737 Max.

"Комитет гражданской авиации уведомляет, что с 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max авиакомпании SCAT", - говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы КГА.

В сообщении отмечается, что "в казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа".

Известно, что в парке воздушных судов казахстанской авиакомпании Air Astana есть "Боинг 767-300ER" и "Боинг 757-200", у авиакомпании SCAT имеются самолеты Б-737 (NG, Max) и Б-757/767.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.