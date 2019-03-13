Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 13.03.2019 12:03

Менять формат переговоров по Карабаху можно только с согласия всех сторон - глава ОБСЕ

Любое изменение формата переговоров по карабахскому урегулированию должно быть приемлемо для всех сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Есть процесс, который проводится в соответствии с традициями, и может приводить к конкретным результатам. Конечно, правительство Армении должно решить форматы. Но любые возможные изменения в формате переговоров должны быть приемлемы для всех сторон", - сказал М.Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацканяном в Ереване во вторник.

"Мы уделили достаточное время обсуждению этих вопросов. Уверен, что у правительства Армении есть правильная формула для продолжения переговоров в соответствующем формате или существующем формате", - добавил действующий председатель ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ, ФОРМАТ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев Переговоры по карабахскому урегулированию ведутся между Азербайджаном и Арменией – Лавров Азербайджан привержен существующему формату переговорного процесса по Карабаху – Администрация президента Неадекватные действия и заявления властей Армении мешают карабахскому урегулированию – президент Азербайджана Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]