Менять формат переговоров по Карабаху можно только с согласия всех сторон - глава ОБСЕ

Любое изменение формата переговоров по карабахскому урегулированию должно быть приемлемо для всех сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Есть процесс, который проводится в соответствии с традициями, и может приводить к конкретным результатам. Конечно, правительство Армении должно решить форматы. Но любые возможные изменения в формате переговоров должны быть приемлемы для всех сторон", - сказал М.Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацканяном в Ереване во вторник.
"Мы уделили достаточное время обсуждению этих вопросов. Уверен, что у правительства Армении есть правильная формула для продолжения переговоров в соответствующем формате или существующем формате", - добавил действующий председатель ОБСЕ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»