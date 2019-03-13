Молдавия не войдет в ЕС без объединения с Румынией - экс-глава Румынии

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску считает, что объединение с Румынией является единственным для Молдавии шансом на интеграцию в Евросоюз.
"Единственное решение для Молдавии стать частью Европейского Союза - это объединение с Румынией. Я в этом твердо уверен", - заявил Т.Бэсеску накануне в ходе своего выступления в Университета города Орадя.
Его цитируют румынские СМИ.
Он напомнил, что в бытность свою президентом прилагал "гигантские дипломатические усилия, чтобы Молдавия в пакете с государствами Западных Балкан получила перспективу вступления в Евросоюз".
"Но ответ категоричен не только из Брюсселя, но и из-за океана: вариант интеграции Молдавии в ЕС никем не принимается, независимо от того, какая политическая власть в Кишиневе. Единственное решение, которое может быть всеми принято, - это объединиться с Румынией", - сказал политик, который руководил Румынией c 2004 по 2014 год.
По его словам, Хельсинкский Заключительный акт 1975 г. "позволяет менять границы в Европе в результате политических переговоров и взаимопонимания, и именно таким образом удалось воссоединить Германию, отделить Чехию от Словакии и создать для Словении коридор для доступа к Адриатике".
"Это означает, что парламент Молдавии мог бы проголосовать за объединение с Румынией, как это было в 1918 г. Или путем организации референдума с участием граждан Молдавии и Румынии. Это единственное политическое решение для Молдавии - стать частью Европейского Союза. В противном случае, в течение последующих как минимум 40 лет границы ЕС и НАТО будут проходить по Пруту", - сказал Т.Бэсеску.
В 2016 году Т.Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься в республике политической деятельностью. Тогда же он был избран почетным председателем созданной в Молдавии Партии национального единства. Партия была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией.
Избранный в конце 2016 года президентом Молдавии Игорь Додон подписал указ об отзыве гражданства Т.Бэсеску, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты оспорили указ президента в суде. Судебное разбирательство продолжалось более года. В конечном итоге, Т.Бэсеску был лишен гражданства Молдавии.
Тем не менее, он часто приезжал в Молдавию, ездил по республике, разъясняя на встречах с гражданами преимущества объединения Молдавии с Румынией. Однако в конце 2018 года его партия отказалась от участия в парламентских выборах, а ее почетный председатель перестал приезжать в Молдавию.
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