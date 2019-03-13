Более 30 боевиков "Аль-Каиды" ликвидированы в результате удара ВВС Афганистана в уезде Гиро центральной афганской провинции Газни, сообщили в среду в пресс-центре афганского военного ведомства.

В сообщении отмечается, что уничтожен 31 боевик, в том числе девять террористов-смертников.

На территории провинции Газни действует группировка "Хинд", входящая в "Аль-Каиду". По данным афганских властей, в настоящее время на территории страны действует более 20 террористических группировок.