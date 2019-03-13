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Дальнее зарубежье 13.03.2019 15:14

Более 30 террористов "Аль-Каиды" уничтожены в центральном Афганистане

Более 30 боевиков "Аль-Каиды" ликвидированы в результате удара ВВС Афганистана в уезде Гиро центральной афганской провинции Газни, сообщили в среду в пресс-центре афганского военного ведомства.

В сообщении отмечается, что уничтожен 31 боевик, в том числе девять террористов-смертников.

На территории провинции Газни действует группировка "Хинд", входящая в "Аль-Каиду". По данным афганских властей, в настоящее время на территории страны действует более 20 террористических группировок.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]