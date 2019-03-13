Казахстан будет участвовать в российских стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

"В этом году спланирован ряд важных мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Основное из них - это участие контингента вооруженных сил Казахстана в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - сказал Герасимов на встрече с начальником генштаба Казахстана Муратом Майкеевым.

По словам В.Герасимова, Казахстан является основным стратегическим союзником и ближайшим партнером России в Центральной Азии. При этом идет успешное сотрудничество не только на двусторонней основе, но и на площадках Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.

"Совершенствуем нашу единую региональную систему противовоздушной обороны, осуществляется совместное планирование применения вооружённых сил России и Казахстана. Активно также участвуем в военно-техническом взаимодействии и в области подготовки военных кадров", - добавил начальник Генштаба РФ.

Кроме того, организован традиционно хороший обмен делегациями по различным направлениям деятельности вооружённых сил, отметил он.

"Возможен также и широкий спектр практического сотрудничества в борьбе против международного терроризма. Учитывая текущую военно-политическую обстановку, считаю этот вопрос важным", - заключил В.Герасимов.