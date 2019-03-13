Казахстан будет участвовать в российских стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
"В этом году спланирован ряд важных мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Основное из них - это участие контингента вооруженных сил Казахстана в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - сказал Герасимов на встрече с начальником генштаба Казахстана Муратом Майкеевым.
По словам В.Герасимова, Казахстан является основным стратегическим союзником и ближайшим партнером России в Центральной Азии. При этом идет успешное сотрудничество не только на двусторонней основе, но и на площадках Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.
"Совершенствуем нашу единую региональную систему противовоздушной обороны, осуществляется совместное планирование применения вооружённых сил России и Казахстана. Активно также участвуем в военно-техническом взаимодействии и в области подготовки военных кадров", - добавил начальник Генштаба РФ.
Кроме того, организован традиционно хороший обмен делегациями по различным направлениям деятельности вооружённых сил, отметил он.
"Возможен также и широкий спектр практического сотрудничества в борьбе против международного терроризма. Учитывая текущую военно-политическую обстановку, считаю этот вопрос важным", - заключил В.Герасимов.
Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС СНГ
Министр обороны Азербайджана осмотрел позиции врага на передовой линии фронта
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель
В воздушном пространстве Грузии приостановлены полеты Boeing 737 MAX
SOCAR Energy Switzerland к 2024г построит в Швейцарии 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией
Турпоток в Ессентуки за зиму увеличился на 12%
Вена вновь признана лучшим городом мира по качеству жизни
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на восстановление исторического памятника Чираггала
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Члены Caspian European Club побывали в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»