Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.03.2019 13:02

Литовский премьер не видит оснований для "перезагрузки" отношений с Россией

Литве следует ответственно относиться к своим национальным и экономическим интересам, но это не повод для "перезагрузки" отношений с Россией, считает баллотирующийся в президенты премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

"Есть ли основания для какой-то "перезагрузки" отношений? Пока я (их) точно не вижу. Мяч на стороне России. И если соседнее государство хочет и настроено улучшать отношения или иметь конструктивные, хотя и минимальные отношения, с той стороны должен быть какой-то позитивный сигнал. Пока этого нет", - сказал С.Сквярнялис в среду Литовскому телевидению (LRT).

Премьер подчеркнул, что никогда не говорил о стратегическом партнерстве с Россией, особенно "пока у нас такая ситуация с уважением к международному праву".

"Об этом нет даже речи. Мы говорим о защите и охране интересов своего государства. И даже элементарные вещи, когда их нужно решать - если говорят, что все у нас тут хорошо, то это неправда. Давайте посмотрим, как государства Евросоюза (ЕС), на каком уровне сотрудничают и общаются - они вполне четко отстаивают свои интересы, от экономического до национального интереса. Мы тоже должны это делать", - сказал С.Сквярнялис.

В январе 2018 года премьер выступил с идеей возобновления деятельности межправительственной комиссии Литвы и России, которая не работает уже несколько дет. По его словам, двусторонний диалог можно было бы распространить на вопросы торговых связей, энергетики, перевозок, сельского хозяйства, транспорта, ситуации с учителями литовского языка в Калининградской области.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после замечаний премьера тогда сказал, что "в настоящее время нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне".

Последний раз комиссия во главе с министрами провела заседание в Литве в октябре 2011 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС Президент Литвы обвинила премьера в "принципиальной беспринципности" Премьер Литвы считает возможным возобновление работы литовско-российской межправительственной комиссии Создание международного штаба НАТО в Литве повысит безопасность - премьер Буткявичюс Президент Литвы поручила правительству оценить убытки от санкций РФ Президент Литвы просит парламент рассмотреть кандидатуру Буткявичюса на пост премьера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]