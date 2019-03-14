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Регион 14.03.2019 13:31

Турция ожидает поставку первых F-35 осенью 2019 - глава Минобороны

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара получит истребители F-35 в ноябре 2019 года, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

"Мы ожидаем поставку F-35 в ноябре в провинцию Малатья. Необходимые подготовительные работы в Малатье завершены", - приводит агентство слова Х.Акара.

Х.Акар отметил, что пилоты и технический персонал из Турции продолжают проходить подготовку в США.

Он отметил, что, несмотря, на заявления Вашингтона о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом по покупке российской зенитно-ракетной системы С-400, Турция пока не сталкивалась с проблемами по данному вопросу.

Позиция Турции по контракту с Россией предельно ясна. "Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских ЗРС С-400.

Со своей стороны, представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - сказал он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, США, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]