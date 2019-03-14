Проблема сирийских беженцев по-прежнему остается очень серьезной - Кнайссль

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что проблема возвращения сирийских беженцев на родину по-прежнему имеет большое значение.
"Возвращение в Сирию беженцев является очень важной темой, - и, прежде всего, для соседних с ней стран", - сказала К.Кнайсль журналистам на донорской конференции по Сирии в Брюсселе.
Она подчеркнула, что необходимо создать приемлемые условия жизни для того, чтобы сирийцы могли возвратиться на родину.
По словам австрийского министра, сами сирийцы по-разному относятся к этому вопросу: часть из них стремится к воссоединению с родственниками, другие же не желают возвращаться после произошедшей на родине трагедии.
Джаферович пригласил президента Алиева посетить с официальным визитом Боснию
София и Баку обсуждают совместное производство бронежилетов – премьер Болгарии
Президенты Азербайджана и Черногории обсудили проекты в сфере энергетики и туризма
SIF выдал в четверг предпринимателям на северо-западе Азербайджана льготных кредитов на 2,8 млн манатов
SOCAR расширит сотрудничество с Афганистаном в сфере торговли нефтепродуктами
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Gem Diamonds получила за редкий розовый алмаз рекордную цену в расчете на карат - почти $657 тыс
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит метамфетамина на $5,6 млн из Ирана в Украину
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
Bakcell вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди молодежи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»