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Дальнее зарубежье 14.03.2019 16:33

Проблема сирийских беженцев по-прежнему остается очень серьезной - Кнайссль

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что проблема возвращения сирийских беженцев на родину по-прежнему имеет большое значение.

"Возвращение в Сирию беженцев является очень важной темой, - и, прежде всего, для соседних с ней стран", - сказала К.Кнайсль журналистам на донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

Она подчеркнула, что необходимо создать приемлемые условия жизни для того, чтобы сирийцы могли возвратиться на родину.

По словам австрийского министра, сами сирийцы по-разному относятся к этому вопросу: часть из них стремится к воссоединению с родственниками, другие же не желают возвращаться после произошедшей на родине трагедии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, АВСТРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]