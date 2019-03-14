Азербайджан предложил Ирану создавать СП для выхода на рынки третьих стран

Азербайджан предлагает Ирану создание совместных предприятий с выходом на рынки третьих стран, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В Азербайджане создано достаточное число промышленных парков, где созданы все условия для ведения бизнеса. Мы предлагаем иранским компаниям создавать СП в этих промпарках», - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Министр подчеркнул, что Азербайджан имеет хорошие возможности для выхода на рынки других стран и продукция СП могла бы успешно экспортироваться. «Кроме того, мы готовы рассмотреть ваши бизнес предложения и если понадобится создать на территории страны новые промышленные парки и кварталы»,- сказал Ш.Мустафаев.

Касаясь торговых отношений, министр подчеркнул, что в 2018 году товарооборот между Ираном и Азербайджаном увеличился на 74%. «Ни у Азербайджана и ни у Ирана, нет такого торгового партнера, с кем динамика роста торгового оборота была бы на таком уровне», - отметил он.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что Азербайджан и Иран имеют хороший потенциал развития сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма.

Министр экономии и финансов Ирана Фархад Дежпесенд, в свою очередь, выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве в финансовой сфере. «Мы имеем хорошие возможности для сотрудничества в финансовой сфере, но для этого нам необходимо создание правовой базы. Мы также видим развитие наших экономических отношений в создании СП и видим в этом большой потенциал», - сказал Ф.Дежпесенд.

Б.Рустамбеков