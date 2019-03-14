Рост рынка недвижимости в Баку в 2019г может составить 6-7% - эксперт

Ценовой индикатор на рынке недвижимости Баку в феврале 2019 года сократился на 2,14% по сравнению с показателем на конец января, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.

За отчетный месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка первичного и вторичного жилья. "Цены на земельном рынке в феврале выросли на 0,03%, аренда жилья подорожала на 1,7%, стоимость коммерческих объектов – на 0,67%, а их аренда – на 3,43%, - сообщил источник.

При этом, рынок вторичного жилья подешевел на 1,72%, рынок первичного жилья – на 1,16%.

Н.Ибрагимов подчеркнул, что колебание цен на рынке и отсутствие стабильного роста в январе-феврале являются нормальными явлениями. "Рынок обычно начинает активизироваться весной. Поэтому, несмотря на небольшой спад рынка в первые два месяца нового года, по итогам года мы ожидаем рост (цен - ИФ) на 6-7%", - сказал он.

А.Мамедов