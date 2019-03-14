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Оборона 14.03.2019 16:39

София и Баку обсуждают совместное производство бронежилетов – премьер Болгарии

Азербайджан и Болгария планируют наладить совместное производство бронежилетов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

«Азербайджан и Болгария сейчас работают над созданием совместного предприятия по производству бронежилетов», - сказал Б.Борисов.

При этом он не стал уточнять, где будет функционировать данное предприятие.

Как сообщалось ранее, 12 марта 2019 года замминистра обороны, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили в Софии перспективы углубления военного сотрудничества.

В частности, стороны обсуждали проведение совместных учений и усиление партнерства в военно-образовательной сфере.

Б.Борисов на встрече выразил надежду, что хорошие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Болгарией станут основой более успешного военного сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: БОЛГАРИЯ, БРОНЕЖИЛЕТЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]