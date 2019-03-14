София и Баку обсуждают совместное производство бронежилетов – премьер Болгарии

Азербайджан и Болгария планируют наладить совместное производство бронежилетов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

«Азербайджан и Болгария сейчас работают над созданием совместного предприятия по производству бронежилетов», - сказал Б.Борисов.

При этом он не стал уточнять, где будет функционировать данное предприятие.

Как сообщалось ранее, 12 марта 2019 года замминистра обороны, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили в Софии перспективы углубления военного сотрудничества.

В частности, стороны обсуждали проведение совместных учений и усиление партнерства в военно-образовательной сфере.

Б.Борисов на встрече выразил надежду, что хорошие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Болгарией станут основой более успешного военного сотрудничества.

Ф.Исазаде