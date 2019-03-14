Автомобили в Баку в феврале подорожали на 13%

Средняя цена на автомобильном рынке Баку в феврале 2019 года составила 48,12 тыс. манатов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.
По его словам, по сравнению с январем средняя цена на авторынке выросла на 13,27%.
Эксперт отметил, что всего в феврале 2019 года на автомобильном рынке столицы на продажу было выставлено 1,738 тыс. автомобилей.
"По сравнению с январем портфель предложений на рынке вырос на 1,94%. Большая часть выставленных на продажу автомобилей – 78,83% – были машины на бензиновом двигателе. На автомобили с дизельным двигателем пришлось 21,17% портфеля. Машины с автоматической коробкой передач составили 72,32% предложений на рынке, с механической коробкой – 27,68%", - сказал Н. Ибрагимов.
По его словам, средний показатель пробега автомобилей на рынке в феврале 2019 года составил почти 145,839 тыс. километров, при спаде за месяц на 3,17%. Средний возраст автомобилей составил 10 лет, что на 0,02% больше чем в январе 2019 года.
Эксперт добавил, что среднегодовой износ автомобилей, предложенных на рынке, составил 7,11%.
"При этом у автомобилей возрастом до 5 лет этот показатель составил 6,08%, от 5 до 10 лет – 3,85%, от 10 до 15 лет – 2,82%, от 15 до 20 лет – 1,43%, а у автомобилей возрастом от 20 до 25 лет – 0,74%», - сказал Н. Ибрагимов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»