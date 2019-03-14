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Транспорт и связь 14.03.2019 16:55

Автомобили в Баку в феврале подорожали на 13%

Средняя цена на автомобильном рынке Баку в феврале 2019 года составила 48,12 тыс. манатов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По его словам, по сравнению с январем средняя цена на авторынке выросла на 13,27%.

Эксперт отметил, что всего в феврале 2019 года на автомобильном рынке столицы на продажу было выставлено 1,738 тыс. автомобилей.

"По сравнению с январем портфель предложений на рынке вырос на 1,94%. Большая часть выставленных на продажу автомобилей – 78,83% – были машины на бензиновом двигателе. На автомобили с дизельным двигателем пришлось 21,17% портфеля. Машины с автоматической коробкой передач составили 72,32% предложений на рынке, с механической коробкой – 27,68%", - сказал Н. Ибрагимов.

По его словам, средний показатель пробега автомобилей на рынке в феврале 2019 года составил почти 145,839 тыс. километров, при спаде за месяц на 3,17%. Средний возраст автомобилей составил 10 лет, что на 0,02% больше чем в январе 2019 года.

Эксперт добавил, что среднегодовой износ автомобилей, предложенных на рынке, составил 7,11%.

"При этом у автомобилей возрастом до 5 лет этот показатель составил 6,08%, от 5 до 10 лет – 3,85%, от 10 до 15 лет – 2,82%, от 15 до 20 лет – 1,43%, а у автомобилей возрастом от 20 до 25 лет – 0,74%», - сказал Н. Ибрагимов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, АВТОМОБИЛИ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]