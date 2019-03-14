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ТЭК 14.03.2019 17:40

SOCAR расширит сотрудничество с Афганистаном в сфере торговли нефтепродуктами

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Афганистан намерены развивать сотрудничество в сфере торговли нефтепродуктами на государственном уровне, говорится в сообщении SOCAR.

Перспективы сотрудничества в области торговли нефтепродуктами обсудили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и советник президента Афганистана по банковским и финансовым делам Аджмал Ахмеди.

«А.Ахмеди в ходе встречи выразил заинтересованность Афганистана, как страны –импортера нефтепродуктов, в диверсификации этого импорта и повышении уровня сотрудничества с SOCAR в этом вопросе», - отмечается в информации.

В ходе встречи отмечалось, что SOCAR в настоящее время поставляет дизельное топливо и керосин на афганский рынок. «Стороны провели обмен мнениями по вопросу расширения сотрудничества между SOCAR и Афганистаном в области импорта нефтепродуктов на государственном уровне. Для уточнения таких возможностей посредством рабочих групп достигнута первичная договоренность по проведению соответствующих совещаний», - подчеркивается в информации.

По данным SOCAR, в настоящее время Госнефтекомпания Азербайджана проводит операции, в том числе по продаже, транспортировке и торговле на всех континентах мира, в более, чем 40 странах, посредством более 100 пунктов продажи.

«Вместе с тем, компания ежегодно изучает возможности вхождения на новые и развития операций на существующих рынках», - отмечается в информации.

Согласно данным азербайджанской статистики, в 2018 году Азербайджан экспортировал в Афганистан керосина для реактивных двигателей в объеме 99 тыс. 57,23 тонн на сумму $63 млн 356,33 тыс., тяжелых дистиллятов и/или газойлей для иных целей - 6 тыс. 947,52 тонны на $3 млн 860,72, бутана в сжиженном состоянии – 37 тыс. 987,22 тонны на $2 млн 659,11 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: АФГАНИСТАН, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]