В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилили меры безопасности в мечетях после теракта в Новой Зеландии

Власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в пятницу приняли решение усилить меры безопасности в мечетях после теракта в Новой Зеландии, сообщает CBS News.

Полиция Нью-Йорка опубликовала заявление, в котором отмечается, что "правоохранительные органы внимательно следят за событиями в Новой Зеландии, и в целях предосторожности оценивает меры безопасности в городе".

Полиция Лос-Анджелеса со своей стороны отметила, что возле городских мечетей усилены полицейские патрули.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети пригорода Линвуд. Один человек был задержан. Стрелок представился как "Брентон Таррант" - 28-летний мужчина австралийского происхождения. Позже новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч. 48 человек получили ранения.

Власти Новой Зеландии расценивают случившееся как теракт.