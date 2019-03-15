Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии.

«Мы глубоко опечалены ужасными новостями о нападении на мечети в Крайстчерче. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу Новой Зеландии и желаем скорейшего выздоровления раненым»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана в микроблоге в Twitter.

«Информация о погибших и раненных гражданах Азербайджана в результате нападения на мечеть не поступала», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, посольство Азербайджана в Новой Зеландии с резиденцией в Австралии находится в тесном контакте с соответствующими структурами и азербайджанской диаспорой в этой стране.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к нападениям.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений.

Ф.Исазаде