Азербайджан и Иран договорились раз в год проводить заседания МПК

Баку и Тегеран договорились о проведении ежегодно заседаний совместной Госкомиссии по экономике, торговли и гуманитарным вопросам, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Учитывая тесные отношения с Ираном и их важность, принято решение о проведении ежегодно заседаний межправительственной комиссии (МПК)», - сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Баку по итогам 13-го заседания комиссии.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в протоколе указы планы о расширении сотрудничества в различных направлениях - энергетика, инфраструктура, транспорт.

Министр также отметил, что между Ираном и Азербайджаном создана хорошая правовая база. «Подписано порядка 150 документов, при этом за последние пять лет подписано 50 документов», - добавил Ш.Мустафаев.

Б.Рустамбеков