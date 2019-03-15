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Бизнес и законодательство 15.03.2019 12:17

Азербайджан и Иран договорились раз в год проводить заседания МПК

Баку и Тегеран договорились о проведении ежегодно заседаний совместной Госкомиссии по экономике, торговли и гуманитарным вопросам, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Учитывая тесные отношения с Ираном и их важность, принято решение о проведении ежегодно заседаний межправительственной комиссии (МПК)», - сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Баку по итогам 13-го заседания комиссии.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в протоколе указы планы о расширении сотрудничества в различных направлениях - энергетика, инфраструктура, транспорт.

Министр также отметил, что между Ираном и Азербайджаном создана хорошая правовая база. «Подписано порядка 150 документов, при этом за последние пять лет подписано 50 документов», - добавил Ш.Мустафаев.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]