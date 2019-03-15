МИД Белоруссии ждет от посла РФ уважения к стране пребывания, а не менторства

МИД Белоруссии дал совет послу РФ в Минске Михаилу Бабичу вникнуть в специфику страны пребывания.
"Не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется", - говорится в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, распространенном в пятницу.
"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", - сказал А.Глаз.
По его словам, отношения между Белоруссией и Россией, народами двух стран гораздо более глубокие и всеобъемлющие, "нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат". "Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - добавил А.Глаз.
"Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно не характерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта "публичной дипломатии", - заявил пресс-секретарь.
Соответствующее заявление А.Глаз сделал после интервью М.Бабича одному из российских СМИ.
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
AzerGold запустило новую ЛЭП от Дашкесанской подстанции к месторождению Човдар
Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»