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Дальнее зарубежье 15.03.2019 13:45

Контролируемый подрыв в Окленде не связан с атакой в Крайстчерче, сообщает новозеландская полиция

Контролируемый подрыв, который полиция провела на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд, не связан с атакой в городе Крайстчерч, сообщают в пятницу новозеландские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полиция может подтвердить, что сумки не были подозрительными и содержали оборудование для строительных лесов", - сказала К.Мальтус.

Ранее сообщалось о том, что полиция совершила контролируемый подрыв, после обнаружения двух бесхозных рюкзаков.

"В качестве меры предосторожности близлежащая территория была оцеплена. После этого силы полиции провели контролируемый взрыв рюкзаков и вопрос был решен", - приводят СМИ слова начальника местной полиции Карины Мальтус.

При этом она опровергла информацию о подозрительном содержимом в рюкзаках.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил о 49 погибших в результате стрельбы.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ОКЛЕНД, ПОДРЫВ, ОБЪЯСНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]