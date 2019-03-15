Solar Systems построит в Астраханской области солнечную электростанцию мощностью 100 МВт

ООО "Солар Системс" (Solar Systems, российская "дочка" китайской Amur Sirius) и Сбербанк подписали договоры об открытии кредитных линий с общим лимитом финансирования 10,7 млрд рублей на строительство Старомарьевской солнечной электростанции (СЭС), говорится в пресс-релизе банка.
Сколько банком открыто кредитных линий и их сроки, не уточняется. Сообщается, что установленная мощность новой солнечной электростанции - 100 МВт.
Отмечается, что ранее банком был профинансирован еще один проект "Солар Системс" - строительство Самарской СЭС. Проект предусматривает три очереди СЭС общей установленной мощностью 75 МВт, две из них уже введены в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года "Солар Системс" запустила в Астраханской области свою первую солнечную электростанцию - "Заводская". Ее мощность составила 15 МВт, выработка в год - 21 млн кВт.ч. Объем инвестиций - около 3 млрд рублей.
В мае 2018 года ООО "Солар Системс" ввело в селе Солянка Астраханской области СЭС "Промстройматериалы". Мощность станции - 15 МВт, объем инвестиций - 1,9 млрд рублей. Станция разместилась на площади 30 га.
"Солар Системс" - 100%-ная "дочка" китайской Amur Sirius, созданная для реализации проектов в области генерации на основе возобновляемых источников энергии в России. Компания собирается реализовать в РФ 15 проектов (с учетом запущенного), общая сумма инвестиций - 44 млрд рублей.
Amur Sirius - частное китайское предприятие, осуществляющее подрядные работы по строительству энергообъектов, а также поставку основного и вспомогательного энергооборудования, "дочка" Harbin Electric Co. Ltd.
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