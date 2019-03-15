Представители Индии и Пакистана приняли участие в работе антитеррористической структуры ШОС

Представители Индии и Пакистана, где в последнее время обострилась ситуация в связи с инцидентами в Кашмире, приняли участие в заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, сообщил председатель Совета РАТС, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.
"На прошедшем заседании Совета делегации Индии и Пакистана приняли активное участие в его работе", - сказал С.Смирнов в пятницу журналистам по итогам прошедшего заседания.
Он отметил, что эксперты Индии и Пакистана по вопросам противодействия терроризму, пограничной и кибербезопасности, а также другим направлениям сотрудничества "на постоянной основе принимают плодотворное участие во всех проводимых в рамках ШОС мероприятиях".
С.Смирнов подчеркнул, что, несмотря на известные события, в отношениях между Индией и Пакистаном "заинтересованность спецслужб этих стран во встречах и обмене информацией очень высокая".
"Это значимая составляющая, которая не должна быть политизирована. Хочу подчеркнуть, что нужно уйти от различных спекуляций на эту тему, сосредоточить усилия на предотвращении реальных действий террористов, своевременно уведомлять друг друга о том, что происходит в их среде, а также о выявленных угрозах и своевременно их пресекать", - заявил С.Смирнов.
Он отметил, что уровень взаимодействия между компетентными органами ШОС высокий.
"Востребованность площадки РАТС велика потому, что государства и спецслужбы видят в ней возможности для объединения усилий и получения необходимой информации, которые способствуют решению наших общих задач в деле обеспечения безопасности", - подчеркнул С.Смирнов.
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель
Операционные и капитальные расходы ЗАО Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2019-2020гг составят $700 млн
Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов
Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом
В Азербайджане начала работу участковая избирательная комиссия в связи с выборами президента Украины
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»