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Дальнее зарубежье 15.03.2019 19:31

Представители Индии и Пакистана приняли участие в работе антитеррористической структуры ШОС

Представители Индии и Пакистана, где в последнее время обострилась ситуация в связи с инцидентами в Кашмире, приняли участие в заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, сообщил председатель Совета РАТС, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.

"На прошедшем заседании Совета делегации Индии и Пакистана приняли активное участие в его работе", - сказал С.Смирнов в пятницу журналистам по итогам прошедшего заседания.

Он отметил, что эксперты Индии и Пакистана по вопросам противодействия терроризму, пограничной и кибербезопасности, а также другим направлениям сотрудничества "на постоянной основе принимают плодотворное участие во всех проводимых в рамках ШОС мероприятиях".

С.Смирнов подчеркнул, что, несмотря на известные события, в отношениях между Индией и Пакистаном "заинтересованность спецслужб этих стран во встречах и обмене информацией очень высокая".

"Это значимая составляющая, которая не должна быть политизирована. Хочу подчеркнуть, что нужно уйти от различных спекуляций на эту тему, сосредоточить усилия на предотвращении реальных действий террористов, своевременно уведомлять друг друга о том, что происходит в их среде, а также о выявленных угрозах и своевременно их пресекать", - заявил С.Смирнов.

Он отметил, что уровень взаимодействия между компетентными органами ШОС высокий.

"Востребованность площадки РАТС велика потому, что государства и спецслужбы видят в ней возможности для объединения усилий и получения необходимой информации, которые способствуют решению наших общих задач в деле обеспечения безопасности", - подчеркнул С.Смирнов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ШОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]