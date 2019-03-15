В память о жертвах терактов в Новой Зеландии на Эйфелевой башне выключат иллюминацию

Иллюминация на Эйфелевой башне в Париже будет выключена в полночь на субботу по местному времени в знак скорби по погибшим в результате нападений на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"В знак уважения к жертвам этого нападения в полночь мы погасим (освещение) на Эйфелевой башне", - написала она у себя в Twitter.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападений погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.