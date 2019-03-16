Российский СПЧ призвал включить в комиссию по спасению косаток и белух независимые общественные организации

Совет при президенте РФ по правам человека просит вице-премьера правительства Алексея Гордеева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина включить независимые общественные организации в комиссию по спасению косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
5 марта для решения судьбы животных была создана комиссия из ведущих ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В СПЧ считают, что консилиума ВНИРО не достаточно для решения вопроса, и что представители института публично поддерживают вылов китообразных для поставок их в океанариумы.
"С учетом сути проблемы вызывает недоумение назначение координаторами комиссии ВНИРО и ТИНРО (филиал ВНИРО - ИФ), представители которых неоднократно выступали в поддержку незаконного вылова косаток и белух", - сообщается в пресс-релизе СПЧ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Кроме того, сообщает СПЧ, в состав комиссии включены представители НП "Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде", также поддерживающего отловы китообразных.
"С другой стороны, не включены те общественные организации, которые реально заботятся о сохранении морских млекопитающих. Речь идет в первую очередь, об организациях, входящих в коалицию "Свободу косаткам и белухам", - отмечает СПЧ.
В коалицию "Свободу косаткам и белухам" входят "Совет по морским млекопитающим", "Друзья океана", "Экологическая вахта Сахалина", Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа", Реабилитационный центр "Тюлень", Гринпис России и другие организации.
"Совет просит правительство РФ и Минприроды РФ рассмотреть вопрос о включении представителей упомянутых общественных организаций, активно вовлеченных в данную проблему, в состав общественной комиссии", - отмечается в релизе.
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы.
Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.
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