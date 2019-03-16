Более 8 кг героина изъято у наркоторговца на юге Азербайджана

Около 15 кг наркотических веществ, в том числе более 8 кг героина изъяли сотрудники правоохранительных органов у жителя Джалилабадского района Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД.
«Сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле Эдила Бахшиева были обнаружены 1 кг героина. Позднее при осмотре дворового участка Э.Бахшиева в селе Узунтепе Джалилабадского района полиция обнаружила и изъяла дополнительно 7,375 кг героина, 5,135 кг опиума и 815 г метамфетамина», - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»