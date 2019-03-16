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Происшествия 16.03.2019 10:51

Более 8 кг героина изъято у наркоторговца на юге Азербайджана

Около 15 кг наркотических веществ, в том числе более 8 кг героина изъяли сотрудники правоохранительных органов у жителя Джалилабадского района Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД.

«Сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле Эдила Бахшиева были обнаружены 1 кг героина. Позднее при осмотре дворового участка Э.Бахшиева в селе Узунтепе Джалилабадского района полиция обнаружила и изъяла дополнительно 7,375 кг героина, 5,135 кг опиума и 815 г метамфетамина», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]