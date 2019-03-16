В ряде стран мира прошли акции в защиту экологии

Масштабные демонстрации, участники которых призывали к решительным действиям для борьбы с изменением климата, прошли в пятницу во многих странах мира.
В основном на улицы городов в разных частях света выходили молодые активисты.
Манифестации, в частности, прошли в США, Японии, Канаде, Ливане, Израиле, Южной Африке, а также в европейских странах.
Во французской столице десятки тысяч студентов и школьников собрались на площади у Дома Инвалидов и скандировали лозунги о необходимости принятия активных мер для защиты окружающей среды. Молодежь вышла на улицы и других городов Франции - Лиона, Марселя и Бордо.
Многие политики отреагировали на действия молодых активистов. Среди них - генсек ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал активность молодого поколения и отметил, что понимает, почему демонстранты возмущены.
На этой неделе ООН обнародовала два научных исследования, которые предупреждают о том, что последствия глобального потепления и повышения уровня моря могут иметь намного более необратимый характер, чем предполагалось до сих пор.
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