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Дальнее зарубежье 16.03.2019 14:23

В ряде стран мира прошли акции в защиту экологии

Масштабные демонстрации, участники которых призывали к решительным действиям для борьбы с изменением климата, прошли в пятницу во многих странах мира.

В основном на улицы городов в разных частях света выходили молодые активисты.

Манифестации, в частности, прошли в США, Японии, Канаде, Ливане, Израиле, Южной Африке, а также в европейских странах.

Во французской столице десятки тысяч студентов и школьников собрались на площади у Дома Инвалидов и скандировали лозунги о необходимости принятия активных мер для защиты окружающей среды. Молодежь вышла на улицы и других городов Франции - Лиона, Марселя и Бордо.

Многие политики отреагировали на действия молодых активистов. Среди них - генсек ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал активность молодого поколения и отметил, что понимает, почему демонстранты возмущены.

На этой неделе ООН обнародовала два научных исследования, которые предупреждают о том, что последствия глобального потепления и повышения уровня моря могут иметь намного более необратимый характер, чем предполагалось до сих пор.

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Тэги: МИР, ЭКОЛОГИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]