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Дальнее зарубежье 16.03.2019 16:55

Около 1 тыс. человек приняли участие в шествии памяти легионеров в Риге

Марш памяти легионеров в центре Риги в субботу завершился без существенных инцидентов, задержанных нет, сообщил на брифинге заместитель начальника Госполиции Латвии, начальник Рижского регионального управления Юрис Шулте.

По данным полиции, в акции у памятника Свободы приняли участие около 1 тыс. человек. Ю.Шулте выразил полиции благодарность за хорошую подготовленность к мероприятию.

Он отметил также, что так сторонники Латвийского антинацистского комитета, встретившие участников шествия памяти легионеров с антигитлеровскими плакатами, имели право на протест.

Шествие памяти латышских легионеров, организованное Лимбажским отделением организации "Даугавас ванаги" прошло в субботу в Риге в Старом городе и у памятника Свободы.

У памятника Свободы участников марша встретили около 50 антифашистов. В ходе диспута у монумента между участниками акции и их противниками произошло несколько ссор, но полиции удалось предотвратить угрозу физических столкновений.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЛЕГИОНЕРЫ, ШЕСТВИЕ, УЧАСТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]