Около 1 тыс. человек приняли участие в шествии памяти легионеров в Риге

Марш памяти легионеров в центре Риги в субботу завершился без существенных инцидентов, задержанных нет, сообщил на брифинге заместитель начальника Госполиции Латвии, начальник Рижского регионального управления Юрис Шулте.

По данным полиции, в акции у памятника Свободы приняли участие около 1 тыс. человек. Ю.Шулте выразил полиции благодарность за хорошую подготовленность к мероприятию.

Он отметил также, что так сторонники Латвийского антинацистского комитета, встретившие участников шествия памяти легионеров с антигитлеровскими плакатами, имели право на протест.

Шествие памяти латышских легионеров, организованное Лимбажским отделением организации "Даугавас ванаги" прошло в субботу в Риге в Старом городе и у памятника Свободы.

У памятника Свободы участников марша встретили около 50 антифашистов. В ходе диспута у монумента между участниками акции и их противниками произошло несколько ссор, но полиции удалось предотвратить угрозу физических столкновений.